Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

90'Hakem Halil Umut Meler maçı bitiren düdüğü çalıyor. Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu 20. Haftasında Fenerbahçe ve Bursaspor 1-1 berabere kalarak haftayı 1'er puanla kapatıyor.

90'Harun Tekin zaman geçirmeye yönelik hareketi gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılıyor.



90'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak Josef De Souza'ya çarpan top dışarı çıkıyor.



90'Maçın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.



88'GOOOLL!! Bursaspor Pablo Batalla'nın penaltı golü ile 1-1'lik beraberliği yakalıyor.



88'Pablo Batalla penaltı atışını yapmak için topun başına geçiyor.



87'Simon Kjaer ceza sahası içinde elle oynuyor ve penaltıya sebebiyet veriyor.



86'Fenerbahçe ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Alper Potuk çıkıyor ve yerini Ozan Tufan'a bırakıyor.

83'Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Aatif Chahechouhe çıkıyor ve yerini Volkan Şen'e bırakıyor.



80'Sağ kanattan kısa pas ile ceza sahası içine giren Ertuğrul Ersoy ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu Volkan Demirel tokatlayarak uzaklaştırıyor.



77'Bursaspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Deniz Yılmaz çıkıyor ve yerini Sercan Yıldırım'a bırakıyor.



73'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen İsmail Köybaşı ceza sahası içine ortasını yapıyor. Martin Skrtel'in arkaya çevirdiği topu kademe oyuncuları uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştırılmaya çalışılan top arkaya düşüyor. Düşen topu takip eden Aatif Chahechouhe kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

66'Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Bogdan Stancu kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.



65'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Pablo Batalla ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor

57'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Alper Potuk ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasında savunma oyuncuları topa müdahalesini yapıyor ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



56'Alper Potuk, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılıyor.



56'Orta alandan aldığı kısa pas ile rakiplerinden sıyrılan Alper Potuk ceza sahası içine topla giriyor. Altıpasın sağ çaprazından kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu Harun Tekin'in kornere gönderiliyor.



55'Sol kanatta Moussa Sow'un kısa pası ile topla buluşan Josef De Souza sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.



51'Ceza sahası içi sağ çaprazda kısa pas ile topla buluşan Jeremain Lens kaleye şutunu gönderiyor. Bu top kaleci Harun Tekin'in kontrolünde kalıyor.



51'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk'un attığı uzun pasla sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmiyor.



48'Ceza sahası yayının sağında kısa pasla topla buluşan Josef De Souza kaleye şutunu çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.



46'Hakem Halil Umut Meler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. Konuk ekip Fenerbahçe ikinci yarıya başlayan taraf oluyor.

45'Hakem Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe 1-0'lık skor üstünlüğü ile soyunma odasına giden taraf oluyor.



45'Sol kanatta kısa pasla topla buluşan İsmail Köybaşı ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderiyor. Bu topu Harun Tekin kolay bir şekilde kontrol ediyor.



45'Hakem Halil Umut Meler ilk yarının sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre ekliyor.



45'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Alper Potuk kafa vuruşunu yapıyor. Yerden seken topu takip eden Harun Tekin topu tokatlayarak uzaklaştırıyor.



43'Boban Jovic, Jeremain Lens'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görüyor ve oyundan atılıyor.



41'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını çeviriyor. Simon Kjaer'in önünde kalan topu savunma oyuncuları araya girerek tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



41'Sağ kanattan gelişen atakta Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası içine çevirdiği topa savunmadaki Ertuğrul Ersoy son anda dokunuşunu yapıyor ve topu kornere gönderiyor.



40'Alper Potuk'un kısa pası ile ceza sahası yayı önünde topla buluşan Aatif Chahechouhe kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.



38'Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Yonathan Del Valle ceza sahası içine ortasını çevirmek istiyor ancak bu top çok farklı şekilde dışarı çıkıyor.



34'Maç kaldığı yerden devam ediyor.



32'Maç Pablo Batalla'nın orta alanda yaşadığı sakatlanma nedeniyle kısa süre duruyor.



29'Hızlı gelişen atakta atılan pasa hareketlenen Deniz Yılmaz sol kanatta ofsaytta kalıyor.



29'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapyıor ancak bu pozisyon ceza sahası içinde yapılan faul gerekçesiyle duruyor.



27'Bursaspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Merter Yüce çıkıyor ve yerini Şamil Cinaz'a bırakıyor.



26'Ceza sahası yayı içinden kazanılan duran topun başına Pablo Batalla ve Yonathan Del Valle geçiyor. Pablo Batalla kısa pasını Yonathan Del Valle ile buluşuturuyor. Yonathan Del Valle'nin durdurduğu topa hareketlenen Pablo Batalla kaleye sert bir şut çekiyor ancak bu top az bir farkla kalenin yanıdan dışarı çıkıyor.

24'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Pablo Batalla ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları uzaklaştırıyor.



22'GOOOLL!! Moussa Sow'un penaltı golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor.



22'Boban Jovic ve Jeremain Lens penaltı atışında yaptıkları tartışma sonrasında her iki oyuncu da sarı kart ile cezalandırılıyor.

15'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Kaleci Harun Tekin bu topu tokatlayarak uzaklaştırıyor.



11'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Aziz Behich ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

10'Ricardo Faty, Alper Potuk'a arkadan sert bir müdahale yapıyor ve yerde bırakıyor. Bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.



10'Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Boban Jovic ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki oyuncular bu topu kafa ile uzaklaştırıyor.



8'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki defans oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



8'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki defans oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



6'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Moussa Sow ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasını göndermek istiyor ancak Ricardo Faty'e çarpan top kaleci Harun Tekin'de kalıyor.



4'Maçın ilk dakikalarında her iki takımın oyuncuları pozisyon arayışını sürdürüyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça ev sahibi Bursaspor başlıyor.

BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow

-Her iki takımın oyuncuları sahaya çıkıyor. Maç seremoniden hemen sonra başlayacak.



-İki takım arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin stadında gerçekleşmişti. Bu maç Bursaspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona ermişti.



-İki takım arasında oynanan toplam 111 karşılaşmada Bursaspor 17 galibiyet alırken, Fenerbahçe 59 galibiyet aldı. Aralarındaki 35 maçta ise eşitlik bozulamadı. Bursaspor'un attığı 92 gole Fenerbahçe 180 golle yanıt verdi.



-Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan; Salih Uçan bu maçta forma giyemiyor. Kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Gregory Van Der Wiel ve Oleksandr Karavayev bu maçta forma giymiyor. Robin Van Persie'nin ise maçtan men cezası bulunmakta.



-Bursaspor'da İsmail Konuk'un sarı kart cezası bulunmakta. Sakatlıkları bulunan; Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa, Joshua John, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal bu maçta forma giyemiyor.



-Bursaspor ligde topladığı 27 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Fenerbahçe ise topladığı 35 puanla ligin 4. sırasında yer almakta.



-Timsah Arena'da saat 19:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



-Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun 20. haftasında Bursaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.