Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor (Maç devam ediyor)

BURSASPOR 1 - 2 TRABZONSPOR (MAÇ DEVAM EDİYOR) Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı, Bursaspor - Trabzonspor maçıyla açılıyor. Süper Lig 13.01.2017 19:49

39.DK: GOOOLL!!! Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş'un golü ile maçta farkı bire indiriyor. 39.DK: Pablo Batalla'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğur Demirok kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. 36.DK: Oyunda tempo bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda seyrediyor. 28.DK: GOOOLL!!! Trabzonspor, Uğur Demirok'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Uğur Demirok'un ceza alanında hafif sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Onur Kıvrak'ın sağından ağlarla buluşuyor. 25.DK: Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pablo Batalla'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Jan Durica kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bu pozisyon sonrasında Onur Kıvrak'la çarpışan Jan Durica kısa süreli sakatlık geçiriyor. 19.DK: Erdem Özgenç'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Deniz Yılmaz'ın hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor. 16.DK: Joshua John'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Okay Yokuşlu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. 12.DK GOOOLL!!! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golü ile maçta öne geçiyor. Emmanuel Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği uzun taç atışına haerketlenen Dame N'Doye altıpas içinde topla buluşuyor. Bu sırada topa müdahale etmek isteyen Tomas Sivok'tan seken topu önünde bulan Yusuf Yazıcı bekletmeden yaptığı vuruşu ile meşin yuvarlağı Harun Tekin'nin solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.. 11.DK Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Pablo Batalla için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. 8.DK Ceza sahası içinde Olcay Şahan'dan seken topu önünde bulan Cristobal Jorquera'nın sol ayağıyla bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıkıyor. 8.DK Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Dame N'Doye için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. 5.DK Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cristobal Jorquera'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor. 2.DK Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Joshua John kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. 1.DK Hakem Yaşar Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Trabzonspor başlıyor. Spor Toto Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor! 2 haftalık aranın ardından perde Bursaspor ile Trabzonspor karşılaşmasıyla açılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın başlama saati 20:00… Karşılaşma öncesinde Bursaspor 27 puanla 5. sırada yer alırken, Trabzonspor 18 puanla 13. sırada bulunuyor. KADROLAR Bursaspor: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Merter, Jorquera, John, Batalla, Deniz Yılmaz, Kubilay Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye 227