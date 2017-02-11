Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

24'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Pablo Batalla ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları uzaklaştırıyor.



22'GOOOLL!! Moussa Sow'un penaltı golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor.



22'Boban Jovic ve Jeremain Lens penaltı atışında yaptıkları tartışma sonrasında her iki oyuncu da sarı kart ile cezalandırılıyor.

15'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını gönderiyor. Kaleci Harun Tekin bu topu tokatlayarak uzaklaştırıyor.



11'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Aziz Behich ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırılıyor.

10'Ricardo Faty, Alper Potuk'a arkadan sert bir müdahale yapıyor ve yerde bırakıyor. Bu hareketi sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.



10'Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Boban Jovic ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki oyuncular bu topu kafa ile uzaklaştırıyor.



8'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki defans oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



8'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki defans oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



6'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Moussa Sow ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasını göndermek istiyor ancak Ricardo Faty'e çarpan top kaleci Harun Tekin'de kalıyor.



4'Maçın ilk dakikalarında her iki takımın oyuncuları pozisyon arayışını sürdürüyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Maça ev sahibi Bursaspor başlıyor.

BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow

-Her iki takımın oyuncuları sahaya çıkıyor. Maç seremoniden hemen sonra başlayacak.



-İki takım arasındaki son karşılaşma geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin stadında gerçekleşmişti. Bu maç Bursaspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona ermişti.



-İki takım arasında oynanan toplam 111 karşılaşmada Bursaspor 17 galibiyet alırken, Fenerbahçe 59 galibiyet aldı. Aralarındaki 35 maçta ise eşitlik bozulamadı. Bursaspor'un attığı 92 gole Fenerbahçe 180 golle yanıt verdi.



-Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan; Salih Uçan bu maçta forma giyemiyor. Kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Gregory Van Der Wiel ve Oleksandr Karavayev bu maçta forma giymiyor. Robin Van Persie'nin ise maçtan men cezası bulunmakta.



-Bursaspor'da İsmail Konuk'un sarı kart cezası bulunmakta. Sakatlıkları bulunan; Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa, Joshua John, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal bu maçta forma giyemiyor.



-Bursaspor ligde topladığı 27 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Fenerbahçe ise topladığı 35 puanla ligin 4. sırasında yer almakta.



-Timsah Arena'da saat 19:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



-Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun 20. haftasında Bursaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.