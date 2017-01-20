Burak Yılmaz Çin'deki günlerini atlattı !

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan’da forma giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, beIN SPORTS’ta yayınlanan “Dünya’dan Futbol” programında açıklamalarda bulundu.

Çin’den görüntüler görüntülü arama ile bağlanan Burak, 20 gündür sezon başı kampında olduğunu belirtirken, İspanya’da da kamp yaptıktan sonra Çin’de ligin başlayacağını söyledi.

Çin kulüplerinin yaptığı transferler ve gelecek sezon ligdeki heyecanın sorulduğu milli futbolcu, “Burada gelişen bir futbol ve lig var. Maddi yönden de sıkıntıları olmadığı için her şeyi geliştirebiliyorlar. O yüzden de transferler yapıyorlar. Bu sezon öncesinde tüm takımlar güçlendi. Herkesin hedefleri var. Gelen oyuncular belli zaten. Yaşlı oyuncular değil, Avrupa’nın transfer edemediği genç oyuncuları da aldılar. Umarım bizim için çok güzel bir lig olur” diye konuştu.

Geçen sezon ilk maçlarda etkili performans gösteremediği ve son haftalarda gol attığı şeklinde gelen soruya ise Burak’ın cevabı şöyle oldu;

“Ben buraya ilk geldiğimde talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ligin ilk devresinde hiç forma giyemedim. Ligde sadece 14 maçta oynadım. Son 10 maçta 10 gol attım. Hem arkadaşlarıma hem de lige alıştığım için benim açımdan iyi bir performans gösterdim. Mutluyum. Beklentileri geçen sezon karşıladım ve gelecek sezonda da tüm beklentileri karşılaşacağıma inanıyorum. Hedeflerim var. Bu sezon her maça çıkabilirsem iyi bir performans göstereceğimi düşünüyorum.”

“Çin’de yemek konusunu nasıl çözüyorsun? Türkiye’den yemek götürüyor musun?” sorusuna ise Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

“İlk başlarda çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. Ama sağ olsun bir Türk ablamız var. Onun sayesinde Türk yemeklerini özlemiyoruz. Annemin yemekleri gibi bilmiyor ama çok şükür yiyoruz“