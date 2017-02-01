Bundesliga'dan kovulan müslüman futbolcu Türkiye'de !

Darmstadt 98'te forma giyerken islami derneklerle ilişkisi olduğu için sözleşmesi feshedilen Hatira, dün gece saatlerinde geldiği İstanbul'da Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl'la görüşerek anlaşma sağladı.

ÜLKEMİZ MÜSLÜMANLARA KUCAK AÇIYOR

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemiz, müslümanlara koşulsuz şartsız kucak açan bir ülkedir. Hatira'ya sahip çıkarak takımımıza transferini gerçekleştirdik" dedi.

G.ANTEP'TE SEFERBERLİK İLAN ETTİK

Gaziantepspor'un ligde kötü gidişine dur demek için herkesi takıma sahip çıkmaya ve destek olmaya da çağıran Başkan Kızıl, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te seferberlik ilan ediyoruz. Teknik direktörümüz Bülent Uygun başta olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizle el ele verip bu sezon ligde kalmayı istiyoruz. Bu düşünceyle tüm taraftarlarımızın Adanaspor maçında tribünlerdeki yerlerini almalarını istiyoruz. Taraftarımız için de yeni sezonda şampiyonluk kadrosunu kurarak Gaziantepspor'u hak ettiği noktaya taşıyıcağız."