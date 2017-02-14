Bundesliga'da haftanın futbolcusu Hamit Altıntop !

BUNDESLİGA'DA HAFTANIN FUTBOLCUSU HAMİT ALTINTOP ! Almanya Bundesliga'da haftanın oyuncusu Hamit Altıntop seçildi. Futbol » Almanya (Bundeslıga) 14.02.2017 10:06

Galatasaray'dan devre arası ayrılan ve Darmstadt ile anlaşan Hamit Altıntop, Bundesliga'da 20. haftada maçın oyuncusu seçilmeyi başardı. YÜZDE 33 İLE İLK SIRADA Oyların yüzde 38'ini almayı başaran Hamit Altıntop, ilk sırada yer aldı. Altıntop'u yüzde 33 ile Chicharito takipetti. Leon Goretzka yüzde 16 ve Nicolai Müller oyların yüzde 13'ünü alabildi. Borussia Dortmund'u evinde 2-1 mağlup etmeyi başaran Darmstadt'ta Hamit Altıntop, ikili mücadelelerin yüzde 74'ünü kazandı. Almanya basını, Darmstadt'ın Borussia Dortmund karşısında aldığı galibiyette Hamit Altıntop'un büyük rol oynadığını yazdı.







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