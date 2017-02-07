Bülent Uygun: Düşme kelimesini defterden kaldırdık

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynayacakları Adanaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi, “Biz düşme kelimesini defterden kaldırdık” dedi.

Kırmızı siyahlı takım, sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını Celal Doğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bülent Uygun, Adanaspor karşılaşmasından puan alarak ligde kalmak için yeni bir başlangıç yapacaklarını iddia ederken şunları söyledi:

“Antalya kampı gayet güzel geçti. 4 gün boyunca hem futbolcularımıza, kendi sistemimizi anlatmak için güzel bir kamp oldu. Bununla birlikte psikolojik olarak oluşan baskıyı ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptık. Gaziantepspor için kısa ama verimli bir kamp dönemi oldu. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Karşılaşmanın pazartesi günü olması münasebetiyle seyirci desteğine ihtiyacımız var. Bulunduğumuz konum itibariyle, aynı şekil itibariyle düşmeye oynayan iki takımın zor bir maçı olacak. Açıkçası stratejik olarak vereceğimiz bu karşılaşmada zor şartlar altında mücadele vereceğiz. Futbolcu kardeşlerimle, geldiğim günden bu yana onların yeteneklerine, onların tarzına ve karakterine inanarak bu işi kabul etmiştim. Pazartesi günü de taraftarın desteğini alarak, futbolcu kardeşlerimin yüreklerini ortaya koyarak 3 puan alıp ve ligde kalacak olan Gaziantepspor’un temelinin başlangıcını yapacağız diye düşünüyorum.”

“TAKIMI KÜMEDE BIRAKACAĞIZ”

İki futbolcuyla yollarının ayrıldığını ifade açıklayan Uygun, bu konuda şöyle konuştu:

“Motto ve Koral ile bugün itibariyle yollarımızı ayırdık. Bir takımın oluşturulması çok zordur. Ama çok kaliteli ve inandığım bir kadro olduğunu söyleyebilirim. İsmail Kartal ve İbrahim Üzülmez hocalarıma yaptıkları transferlerden dolayı teşekkür ediyorum. Birileri dünyanın en kaliteli hocaları da gelse takımın artık düştüğünü lanse ediyor. Ama biz düşme kelimesini defterden kaldırdık. Lige çıktığından beri düşmeyen bir Gaziantepspor ve bu sezonda bu zor süreçte de Allah’ın izniyle kümede bırakacağız.”