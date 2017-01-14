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Bu sözlerin ardından kadro dışı kaldı

BU SÖZLERİN ARDINDAN KADRO DIŞI KALDI

Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici, Fenerbahçe için Başkan Muharrem Usta’ya rest çekti.

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Mehmet Ekici, Trabzonspor yönetimine restini çekti. Bordo-mavili kafileyle gittiği Bursa deplasmanında Trabzonsporlu birkaç taraftarın küfürlü saldırısına maruz kalan yıldız orta saha, isyan bayrağını çekti ve Başkan Muharrem Usta'ya “Ben Fenerbahçe'yi, Advocaat da beni çok istiyor. Fenerbahçe ile anlaştım ve kendilerine kulübümün menfaatlerinin önemini ilettim. Siz de sözünüzü tutun, beni bırakın” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARIŞTIRIYOR
Transfer görüşmesini babası değil, menajeri Danyel'in yürüttüğünü vurgulayan Mehmet Ekici, “Beşiktaş ortalığı karıştırıyor. Kendileri ile en son 1 ay önce görüştüm. Anlaştığım yönündeki haberler algı operasyonu… Fenerbahçe'ye söz verdim, bedeli ne olursa olsun sarı-lacivertli formayı giyeceğim. Ben Fenerbahçe ile anlaştım ve şimdi olmazsa sezon sonunda gideceğim. Kadro dışı kalsam da Beşiktaş'ı istemiyorum” dedi.
 
FİYAT YÜKSELTİLDİ
Aatıf'ın takasta gitmek istememesi üzerine Fenerbahçe, Mehmet Ekici için Trabzonspor'a bonservis bedeli olarak teklif ettiği 1.5 milyon Euro'yu, 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkarttı. İki kulüp anlaşma zemini ararken tecrübeli futbolcu, Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş'in algı operasyonu ve baskıyla bu transfere engel olmaya çalıştığını iddia etti. Sarı-lacivertli yönetim, Ekici için son teklifini yaptı ve Trabzon'dan cevap bekliyor.
 
Sözcü

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