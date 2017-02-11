''Bu penaltıysa Beşiktaş'ınki bin kere penaltı''

Eski hakem Deniz Çoban, Bursaspor - Fenerbahçe maçındaki penaltıyla iligli ilginç bir yorumda bulundu.

Deniz Çoban, 20 dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının ardından, dün oynanan Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı karar için sosyal medya hesabından ''Dünkü penaltı (Karabük - Beşiktaş) değilse; bu hiç değil! Bu penaltıysa; dün Beşiktaş'ın pozisyonu 1000 kere penaltı!...'' mesajını paylaştı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu da devre arasında Aspor'da bu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu pozisyonla ilgili ''Sivok'un pozisyonu net penaltı, Jovic'in ikinci sarı ve kırmızı kartı da net'' ifadelerini kullandı.

Kardemier Karabükspor - Beşiktaş maçının 9. dakikasında Cenk'in vurduğu top Dany'nin eline çarpmış ancak hakem devam kararı vermişti.