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''Bu işin şakası yok, golcü-sol bek şart''

''BU İŞİN ŞAKASI YOK, GOLCÜ-SOL BEK ŞART''

Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, golcü ve sol bek transferinin en kısa sürede bitirilmesini istedi.

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Tecrübeli hocanın, Kartal’ın kampın son günü Antalyaspor’a 4-2 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından, “Transferin bir an önce bitirilmesi lazım. Sezon başında bazı oyuncular geç geldiği için çok sıkıntı yaşadık. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Benim bu aşamada tek isteğim pivot forvet ve takımda alternatif oluşturabilecek bir sol bek” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Şenol Güneş’in, siyah-beyazlı yöneticiler ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde ise “Bu işin şakası yok. Şampiyon olmak istiyorsak gerekli takviyeleri gecikmeden mutlaka yapmalıyız. Yeni oyuncuların çok vakit kaybetmeden takıma adapte olmaları lazım” yorumunu yaptığı aktarıldı.

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