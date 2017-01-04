''Bu adam çok hızlı''

"PAOK’un en önemli oyuncularının başında gelen Garry Rodrigues’in oyun stili, hız üzerine kurulu. Toplu ya da topsuz çok hızlı bir futbolcu. Her iki kanadı da etkili kullanıyor. İki ayağına hakim ve top kontrolü çok yüksek"

Yunanistan’ın PAOK takımında forma giyen Garry Mendes Rodrigues, çok yetenekli bir oyuncu. Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi. Yeşil Burun Adaları’ndan buraya göç etmiş, kalabalık bir ailenin en büyük çocuğu konumunda. Futbola Sparta Rotterdam’da başladı ve sonrasında Feyenoord’a geçti.

18 yaşına geldiğinde ise fizik olarak küçük olduğu için kulüp onunla yolları profesyonel olmadan ayırdı. Sonrasında amatör seviyedeki takımlarda futbol oynayıp, hem kilo almak hem de gelişmek adına çabaladı. İlk profesyonel sözleşmesine ise 22 yaşında Dordrecht’te kavuştu. Geçirdiği iyi sezonun ardından Bulgar futbol avcıları onu keşfetti ve Hollanda’dan ayrılıp, Levski Sofya’nın yolunu tuttu. Bulgaristan’da tek sezon oynadığı 2013-14 sezonunda 36 maçta sahne aldı ve 14 gol attı.



Tek sorun bitiricilik

Bu performans onu, İspanya’nın Elche takımına götürdü. Bu sırada İngiltere’den de teklifler almıştı. 2015 yazında Yunanistan ekibi PAOK, sportif direktör Frank Arnesen’in önerisiyle onu transfer etti. Rodrigues’in ana oyun stili, hız üzerine. Toplu ya da topsuz çok hızlı bir futbolcu. Her iki kanadı da etkili kullanabiliyor. İki ayağına da hakim, top kontrolü yüksek. Şut ve pas konusunda gayet başarılı. Belki pozisyonuna göre çok teknik değil ancak, hızının da etkisiyle çok efektif bir oyuncu. Dezavantajlı olduğu konu ise bitiriciliği! İşte PAOK’un hatası Takım arkadaşlarının yanı sıra kendisine de birçok gol pozisyonu yaratmasına rağmen son vuruş konusunda etkili değil. Bu onun hakkında söyleyebileceğimiz en olumsuz şey. Bunu da çalışarak aşması mümkün. Rodrigues, Galatasaray’ı gerçekten çok istiyor. PAOK ise onu iyi bir fiyata satmak istiyor. PAOK’un burada yaptığı en büyük hata; oyuncunun bu kadar iyi bir performans göstermesi sonrası, serbest kalma bedelini yeni bir sözleşme ile artıramamasıydı. Galatasaray’ın buradan yola çıkarak, bu transferi bitirmesi, hücum anlamında onlara büyük güç katacaktır.

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