Bruma'ya zam yok !

Cim-Bom’un yıldız isminin menajeri Catio Balde 1.2 milyon euroluk ücretinin 2.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim ise UEFA Finansal Fair Play kriterlerini gerekçe göstererek, “Limite (65 milyon euro) yakın bir yerdeyiz. Şimdilik zam yapamayız” yanıtını verdi.

Galatasaray’ın bu sezon en iyileri arasında gösterilen Bruma, zam talebinde bulundu, sarı-kırmızılı yönetim ise “Hayır” yanıtı verdi.



Sarı-kırmızılılarla 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, 1.2 milyon euroluk yıllık ücretini ikiye katlama talebinde bulundu. Sezon başında PSV Eindhoven tarafından istenen ve bu yüzden Galatasaray’la karşı karşıya gelen Bruma’nın menajeri Catio Balde’nin bu kez de zam krizinde başrolde yer aldığı ifade edildi. Bruma, menajeri aracılığıyla son isteğini yönetime iletti. Balde, Bruma’nın alacağı rakamın 2.5 milyon euroya çıkarılmasını istedi.



Uzatmak istiyor

Galatasaray Yönetimi, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Bruma için menajeri Balde’ye, “Bruma bizim için çok değerli bir oyuncu. Ancak UEFA’nın Finansal Fair Play kriteri ortada. Limite (65 milyon euro) yakın bir yerdeyiz. Şimdilik zam yapamayız” dedi.



Bruma, “Kontrat şartları beni mutlu ederse, sözleşmemi uzatırım. Ama yurt dışından cazip bir teklif gelir ve yönetim de bunu kabul ederse o zaman oturur konuşuruz” ifadesini kullandı.

PSV dışında yok

Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme isteyen Chedjou ve Yasin’e de olumsuz yanıt vermişti. Bu arada Bruma’ya, yaz döneminde talip olan PSV Eindhoven dışında başka bir kulübün resmen talip olmadığı dile getirildi. Bu sezon ligde 16 karşılaşmada da görev alan Bruma, bu süreçte 5 gol atıp, 5 de asist yapmıştı. Kupada da üç karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda da bir gol pası verdi.