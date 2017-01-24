Bruma’ya uyarı geldi

Galatasaray’da son haftaların disiplinsiz oyuncusu Bruma'ya hocasından ihtar geldi. Portekizli yıldızın Karabük deplasmanında takım oyunundan uzak bireysel futbol ortaya koyması, yaşanan puan kaybında büyük etken oldu. Genç oyuncu, 90 dakika forma giydiği maçta hiçbir varlık gösterememiş ve kaleye sadece 1 isabetsiz şut çekebilmişti.

Sezon başındaki hazırlık maçlarında göz doldurup, lige de fırtına gibi giren Bruma, haftalar geçtikçe yeni rekorlar kırıp ‘Rüzgârın oğlu' yakıştırmasının hakkını veriyordu. Teknik Direktör Riekerink, Tottenham'la ismi anılmasından sonra özellikle ikinci yarıda performansı çok düşen öğrencisini uyarıp aklını başına toplamasını istedi.