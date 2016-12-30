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Bruma’ya dev teklif

BRUMA’YA DEV TEKLİF

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Bruma aşkı bitmiyor.

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Portekiz’de yayın yapan A Bola gazetesinin haberine göre Kuzey Londra ekibi, Bruma için bir kez daha Galatasaray’ın kapısını çaldı. 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro’luk bir teklif sunan Tottenham, Galatasaray’dan “25 milyonun aşağasına olmaz” yanıtını aldı.

Haberde Galatasaray’ın Bruma’nın 2018’de biten sözleşmesini yenilemek ve serbest kalma bedelini de 50 milyon Euro olarak belirlemek istediği belirtildi. Fakat genç yıldızın sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ve bu durumun da Tottenham’ın pazarlıktaki elini güçlendireceği ifade edildi.

Bu sezon toplamda 20 maçta görev alan Bruma 5 gol 5 asistlik bir katkı yaptı.

Ajansspor

 

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