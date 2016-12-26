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Bruma'nın çok tartışılan pozisyonu

BRUMA'NIN ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONU

Hakem Halis Özkahya, Bruma'nın Carlos Garcia'ya attığı iki kroşeyi gördü. Ancak sadece sarı kartla cezalandırdı.

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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, kırmızı karttan çok ucuz kurtuldu. Alanyalı oyuncu Carlos Garcia, Bruma'nın kafasına doğru hamle yaptı. Hakem Halis Özkahya'ya çok net faulü vermedi. Buna sinirlenen Bruma, Carlos Garcia'ya art arda iki tane kroşe salladı. Hakem, Bruma'ya sarı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, yine de cezalı duruma düştü. Bruma sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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