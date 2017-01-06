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Bruma’dan yeni sözleşme cevabı

BRUMA’DAN YENİ SÖZLEŞME CEVABI

Galatasaray’ın Portekizli genç yıldızı Bruma, takımda yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

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Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da, Bruma basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkiye'de gerçekleşen terör olaylarından dolayı üzgün olduğunu söyleyerek söze başlayan Bruma, tüm dualarının Türk halkı ile olduğunu belirtti. Alanyaspor karşılaşmasında Yasin Öztekin ile yaşadığı tartışmaya değinen Bruma, “Ben Yasin'i o da beni çok seviyor. Alanyaspor maçında ben de çok gol atmak istiyordum. Belki bencil davranmış olabilirim. Ama onun bana asistleri var. Ben de ona asistler yaptım. Bu sadece o güne özgü bir şeydi.” 

“Galatasaray'da mutluyum”

Hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de konuşan sarı-kırmızılı futbolcu şunları söyledi:

“Bu tip transfer ilgilerinin olması beni mutlu ediyor ama Galatasaray’da kalmak istiyorum. Avrupa’dan ilgilerin olması beni mutlu ediyor ama burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray’la 1 yıllık sözleşmem var. Kulüp ile menajerim bir görüşme gerçekleştirdi. Kontrat şartları beni mutlu ederse, sözleşmemi uzatırım. Ama yurt dışından cazip bir teklif gelir ve yönetim de bunu kabul ederse o zaman oturur konuşuruz.”

Takımda üst üste yaşanan sakatlıkların kendilerini etkilemediğini söyleyen Portekizli futbolcu, “Biz çalışmalarımıza en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Ama umarım onlar da bir an önce iyileşip aramıza katılır” ifadelerini kullandı. 

“Onlardan sürekli bir şeyler öğreniyorum”

Daha genç olduğunu söyleyen Bruma, “Geliştirmem gereken birçok konu var. En büyük avantajlarımdan birisi, takımda Sneijder, Podolski, Selçuk gibi deneyimli isimlerin olması. Onlardan sürekli bir şeyler öğreniyorum. Eren çok fazlaya ortaya ihtiyacı olan bir santrfor. Ben de yeterince ortalar yaptığımı düşünüyorum. Asistlerim de var” diye konuştu.

Hedeflerinin sezon sonu ligi şampiyon olarak tamamlamak olduğunu da vurgulayan genç yıldız, “Bunu için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde çok zor takımlar var. Her hafta çok zor mücadeleler oynanıyor. Bu yüzden tek bir takımı rakip olarak görmek doğru olmaz” şeklinde konuştu.

AMK Gazetesi
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