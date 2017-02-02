Bruma'dan transfer açıklaması

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma, Mundo Deportivo’ya konuştu, Avrupa’nın yıldız isimleri arasında yer almak istediğini belirtti.

Galatasaray’da işlerin iyi gittiğini dile getiren Portekizli futbolcu, “Her şey şu an benim için harika gidiyor. Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorum ve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Ayrıca, gol atmaya da alıştım. Golcü bir oyuncu değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı oyuncu, Galatasaray’dan daha büyük bir takıma gidip gitmeyeceği sorusuna, “Amacım, bulunduğum takıma verebileceğimin en iyisini verebilmek... Avrupa’nın yıldız futbolcularından olmak, Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum. Bunu başarabileceğimi biliyorum” diye konuştu.