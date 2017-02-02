ANA SAYFA
Bruma'dan transfer açıklaması

BRUMA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma, Mundo Deportivo’ya konuştu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma, Mundo Deportivo’ya konuştu, Avrupa’nın yıldız isimleri arasında yer almak istediğini belirtti.

Galatasaray’da işlerin iyi gittiğini dile getiren Portekizli futbolcu, “Her şey şu an benim için harika gidiyor. Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorum ve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Ayrıca, gol atmaya da alıştım. Golcü bir oyuncu değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı oyuncu, Galatasaray’dan daha büyük bir takıma gidip gitmeyeceği sorusuna, “Amacım, bulunduğum takıma verebileceğimin en iyisini verebilmek... Avrupa’nın yıldız futbolcularından olmak, Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum. Bunu başarabileceğimi biliyorum” diye konuştu.

8
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Abdullah Avcı'dan Adebayor itirafıKerim Frei Ada'yı salladıTrabzon'da Yusuf Yazıcı fırtınası !
Galatasaray'a 30 milyon TL'lik şok !Beşiktaş'ta flaş gelişme ! Quaresma...Hakan Çalhanoğlu'na uyarı geldi
Alex'den Aykut Kocaman açıklamasıLevent Nazifoğlu’ndan Fikret Orman’a cevapBalotelli yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS