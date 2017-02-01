ANA SAYFA
Bruma'dan itiraf geldi !

BRUMA'DAN İTİRAF GELDİ !

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, El Mundo Deportivo'ya röportaj verdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçtiğimiz sezonu La Liga kulübü Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren Galatasaraylı Bruma, İspanyol basınına yaptığı açıklamada ‘Kulüpler anlaşsaydı İspanya’da kalacaktım” dedi.

Bruma’nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

“Real Sociedad benim için önemli bir tecrübeydi. Dünyanın en önemli liglerinden birinde futbol oynama şansı buldum. 33 maçta forma şansı buldum, 3 de gol attım. Daha fazla da oynayabilirdim ancak kulüp beni satın alamayacağını anlayınca benim yerime başka futbolculara şans vermeye başladı. Güzel anılarım oldu. La Liga gibi harika bir ligde ve Real Sociedad gibi önemli takımda forma giymek güzeldi. Orada kalabilirdim ancak maalesef kulüpler anlaşamadı. Oysa İspanya Ligi’ni gerçekten sevmiştim” ifadelerini kullandı.

AMK Gazetesi
78
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levent Nazifoğlu’ndan Fikret Orman’a cevapBalotelli yine çok konuşulacak bir açıklama yaptıCaner Erkin'den Fenerbahçe maçı açıklaması
Fikret Orman: Üçüncü yıldızı takacağızDerek Fisher'a hırsız şokuAziz Yıldırım’a soruşturma açıldı !
Emenike ve van Der Wiel affedildiPodolski ile ilgili yeni gelişmeSow gelecek dertler bitirecek
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS