Bruma'dan flaş açıklama

Galatasaray’da bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle zirveye çıkan Bruma, İspanyol basınına verdiği röportajda önemli ifadeler kullandı. “Arsenal senle ilgileniyor. Ne düşünüyorsun?” diye yöneltilen soruya 22 yaşındaki yıldız oyuncu, “Her zaman böyle söylentiler ortaya çıkar.Hiçbir zaman iki kulübü aynı anda düşünmedim. Şu an benim için en büyük takım Galatasaray. Avrupa'nın başarılı bir futbolcusu olmak, Avrupa futboluna damga vurmak istiyorum” yanıtını verdi.

TÜRKLER ÇOK SADIK

Bruma şunları söyledi:

“Her şey şu an benim için harika gidiyor. Gol atıyorum, takımıma yardım ediyorumve bunlar beni takım içinde önemli bir futbolcu gibi hissettiriyor. Hayatımın en iyi anlarını yaşıyorum. Ayrıca, gol atmaya da alıştım. Golcü bir oyuncu değilim ama fırsat yakaladığımda, şut atmaktan çekinmiyorum. Türkiye'de hayat çok sakin, kendimi futbola adamış durumdayım. Evden uzağa pek çıkmıyorum. Dışarı çıktığımda beni tanıyorlar ve yanıma geliyorlar. Gerçekten çok sadıklar.”