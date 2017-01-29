Bruma'dan bu sezon bir ilk

Sezon başından bu yana yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Bruma, Akhisar Belediyespor karşısında alınan farklı galibiyette de büyük pay sahibi oldu.

Portekizli futbolcu, 25 ve 41. dakikalarda attığı gollerle takımının rahat bir galibiyet almasına doğrudan etki ederken, bu sezon iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşadı. Akhisar Belediyespor mücadelesi öncesinde ligde 5 golü bulunan yıldız futbolcu, bu 5 golü de deplasmanda atmıştı.

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Adanaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında rakip fileleri sarsan Bruma, Akhisar Belediyespor'la oynanan iç saha maçında 2 gol atarak, bu sezon taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı.