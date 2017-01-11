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Bruma sözleşmeyi uzatıyor

BRUMA SÖZLEŞMEYİ UZATIYOR

G.Saray, performansıyla parmak ısırtan Bruma'nın sözleşmesini uzatıyor.

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Portekizli yıldızın menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu sezon Cimbom'da 1.2 milyon euro kazanan Bruma, gelecek yıldan itibaren 2.5 milyon euro kazanacak. Yıldız futbolcu, ilk yarıda çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 5 de asist yaptı. 

30 MİLYON EURO
Cimbom, sözleşmesini uzatacağı Bruma'nın serbest kalma bedelini ise 30 milyon euro olarak belirlemeye hazırlanıyor. Avrupa'dan bir çok takımın takip ettiği 22 yaşındaki Portekizli'nin, mukavelesine bu madde eklenecek. Sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.
 
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