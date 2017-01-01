Bruma kararını verdi !

Portekiz’de yayın yapan Antenna1 radyoya açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyorum. 2017’de hedeflerime ulaşmak için takımımda çalışmaya devam edeceğim. Kulübümle süren bir kontratım var ve burada futbol oynamaya devam edeceğim” dedi.
Portekiz genç milli takımlarında forma giyen oyuncu, artık A Milli Takım’a geçmek istediğini de dile getirdi. Bunun kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Bruma, “Milli takım benim için çok önemli bir rüyadır” diye konuştu.
‘Galatasaray’da da aynısı oldu’
Valencia’da Cesare Prandelli dönemi sona ererken, Galatasaray’da İtalyan teknik adamın yardımcılığını yapan Vincenzo di Palma süreci sarı-kırmızılı kulüpteki döneme benzetti. İtalyan basınına konuşan hoca, “Galatasaray’da da Valencia’da olanın aynısı oldu. Orada da kendisine çok sözler verilmişti. Prandelli bana belki de istifa etmenin en iyi şey olacağını söylemişti. Çünkü transferlerin yapılacağı paranın olmadığını biliyordu. Buna karşın ligde şampiyon olan taraf biz olabilirdik. Takımı organize etmek ve oynatmak anlamında Cesare benim için en iyi hocalardan bir tanesidir” şeklinde konuştu.
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BRUMA KARARINI VERDİ !
G.Saray’ın genç yıldızı Bruma, gelen tekliflere rağmen yola sarı-kırmızılı forma ile devam edeceğini söyledi.
Portekiz’de yayın yapan Antenna1 radyoya açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyorum. 2017’de hedeflerime ulaşmak için takımımda çalışmaya devam edeceğim. Kulübümle süren bir kontratım var ve burada futbol oynamaya devam edeceğim” dedi.
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