ANA SAYFA
Bruma kararını verdi !

BRUMA KARARINI VERDİ !

G.Saray’ın genç yıldızı Bruma, gelen tekliflere rağmen yola sarı-kırmızılı forma ile devam edeceğini söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Portekiz’de yayın yapan Antenna1 radyoya açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyorum. 2017’de hedeflerime ulaşmak için takımımda çalışmaya devam edeceğim. Kulübümle süren bir kontratım var ve burada futbol oynamaya devam edeceğim” dedi. 

Portekiz genç milli takımlarında forma giyen oyuncu, artık A Milli Takım’a geçmek istediğini de dile getirdi. Bunun kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Bruma, “Milli takım benim için çok önemli bir rüyadır” diye konuştu.  
 
‘Galatasaray’da da aynısı oldu’
 
Valencia’da Cesare Prandelli dönemi sona ererken, Galatasaray’da İtalyan teknik adamın yardımcılığını yapan Vincenzo di Palma süreci sarı-kırmızılı kulüpteki döneme benzetti. İtalyan basınına konuşan hoca, “Galatasaray’da da Valencia’da olanın aynısı oldu. Orada da kendisine çok sözler verilmişti. Prandelli bana belki de istifa etmenin en iyi şey olacağını söylemişti. Çünkü transferlerin yapılacağı paranın olmadığını biliyordu. Buna karşın ligde şampiyon olan taraf biz olabilirdik. Takımı organize etmek ve oynatmak anlamında Cesare benim için en iyi hocalardan bir tanesidir” şeklinde konuştu.

86
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İşte Eto'o'ya son teklifAleix Vidal'den flaş hareketİşte ilk yarının balon 11'i
Kuyt'tan Elia'ya Fenerbahçe sözleriSneijder ABD yolcusuErsun Yanal'a şok suçlama
3 basketbolcu Reina'daydıReina'daki saldırıya spor camiasından tepkiYasin Öztekin yeni yıla Kabe'de girdi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS