Bradley Lowery ayın golüne imza attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderlandtaraftarı kanser hastası 5 yaşındaki minik Bradley Lowery, geçtiğimiz ay Chelseakarşılaşması öncesi sahaya çıkarak en büyük hayalini gerçekleştirmişti.

BBC'de yer alan 'Match of the Day' programının Premier Lig golleri arasından seçtiği ayın en iyi golünün bu ayki kazananı, bir değil iki kişi oldu. Bradley Lowery, Chelsea kalecisi Asmir Begovic'e attığı penaltı golüyle bu ödülün sahibi oldu.

Penaltı atışından önce Chelsea'nin golcüsü Diego Costa, Bradley'e topu nereye vurması konusunda tüyo verdi.

Bradley ödülü Manchester United'dan Henrikh Mkhitaryan'la birlikte paylaştı.

Sinir hücrelerinden çıkan bir tümörün neden olduğu kanser türünün tedavisi için yakın dönemde bir kampanya başlatılmıştı.