Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup olurken, NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Advocaat geride kaldı"

- Fenerbahçe geçen sezon bu dönemde lider bile değildi ama 46 puandaydı. Advocaat 35 puanda kaldı. Savunmanın sorunları ortaya çıktı. Bekleyerek oynanan futbolun sorunları ortaya çıktı. Hakemlerde bir şey yoktu, 1-2 hataya rağmen gördüğünü çaldı.

"Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum"

- Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. İyi hazırlanmışlar, iyi analiz yapmışlar. Bir Varela seyrettim, müthiş. Çok iyi konsantre olmuşlar. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman, evet kazanmamız lazım diyorlardı ama sert bir rakibe denk geldiler. Bu maçta şu ortaya çıktı; Fenerbahçe geriye düştüğü maçları kolay kolay çeviremiyor.

"Böyle bir şey olamaz"

- Fenerbahçe oyunu yıkarak değil, bekleyerek oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'de şampiyonluk istiyorsan böyle olmaz. Hollandalı bir teknik adamın felsefesine de aykırı bir sistem bu. Bakın geçen hafta Beşiktaş gole doydu, attıkça hücum ediyor. Galatasaray, Akhisar'a 6 gol attı. Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey göremiyorsunuz.