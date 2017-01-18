ANA SAYFA
''Bonservisimi alın lütfen''

''BONSERVİSİMİ ALIN LÜTFEN''

Talisca, “İnanıyorum ki, yönetim bonservisimi alacak, takım arkadaşlarımla birlikte hem Avrupa’da hem de ligde kalıcı başarılara imza atacağız” dedi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ligin ilk yarısında sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan Talisca, kupadaki Boluspor maçının ardından ligde de Osmanlıspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak muhteşem bir dönüş yaptı. Beşiktaş'taki ilk beş ayının uyum sorunu ve sakatlıktan dolayı istediği gibi geçmediğini belirten Talisca, "Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma ve yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

 
YENİ ZAFERLER KAZANMA ZAMANI
Cenk Tosun'dan Quaresma'ya kadar herkesin kendisine çok iyi davrandığını belirten Brezilyalı 10 numara, "Şimdi yeni zaferler kazanma zamanı. Daha yeni başlıyorum. Gollerimin ve performansımın devamı gelecek. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futboldan uzak kalmak benim için çok kötüydü. Ancak bir yandan da motivasyon kaynağı oldu. Artık zor günler geride kaldı" açıklamasını yapan Talisca, yönetimi çağrıda bulundu: "Bonservisimi Benfica'dan alın lütfen. Beşiktaş ile Avrupa'da ve ligde kalıcı başarılara imza atacağımıza inanıyorum."
 
Sabah

97
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe’ye FETÖ karartmasıMilan, Sosa'yı bırakmıyor !''Bonservisimi alın lütfen''
Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe !Fenerbahçe - TFF savaşı sürüyorCaceres Trabzonspor için yola çıktı
Elazığspor'da duygulandıran anlar !Cimbom Elazığ'da kendine geldiVaz Te Bursaspor'u dağıttı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS