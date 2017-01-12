Boateng şimdi de Nusret'i taklit etti

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas’da forma giyen Ganalı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng, Instagram hesabından “Nusret style” başlığıyla bir video paylaştı. Boateng, videoda ünlü bir et restoranının sahibi olan Nusret Gökçe’yi taklit etti.
İşte o video
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