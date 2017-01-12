ANA SAYFA
Boateng şimdi de Nusret'i taklit etti

BOATENG ŞİMDİ DE NUSRET'İ TAKLİT ETTİ

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylerken video çeken Boateng, şimdi de Nusret Gökçe'yi taklit etti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas’da forma giyen Ganalı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng, Instagram hesabından “Nusret style” başlığıyla bir video paylaştı. Boateng, videoda ünlü bir et restoranının sahibi olan Nusret Gökçe’yi taklit etti.

İşte o video

AMK Gazetesi
176
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Umut Gündoğan Manisaspor'daBoateng şimdi de Nusret'i taklit ettiYusuf Namoğlu’na istifa çağrısı
Kupa hırsızı tutuklandıFenerbahçe’den Ukrayna çıkarmasıhükümlü çocuklara satranç projesi
Gaziantep yeni stadına kavuşuyor !Galatasaray’da çifte transfer harekatıBeşiktaş'ın yeni golcüsü: Jackson Martinez
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS