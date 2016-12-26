''Bizim hedefimiz şampiyon olmak''

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendikleri maçtaki performanslarını övdü.

Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, devre arası öncesi ligdeki son maçlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Oyuncularımızla konuştuğumuz bir konu vardı. Lige verilecek ara öncesi son maçımızı kendi taraftarımız önünde en iyi şekilde oynayıp felsefimizi gösterecektik. Takım performansından ve galibiyetten ötürü çok mutluyum." diye konuştu.

Maçta 1 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkati çeken Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'le ilgili soru üzerine Riekerink, şunları söyledi:

"Sneijder'in motivasyonu sezon başından beri hep üst seviyede. Antrenmanların hepsini izleyemediğiniz için onun çalışmalardaki hırsını göremiyorsunuz. Maçlarda bunu gösteriyor. Bazı maçlarda bugünkü kadar etkili olamayabilir, bazen de biz ona yeteri kadar top taşıyamıyoruz. Sneijder gibi yaratıcı bir oyuncunuz varsa, ona top taşıyıp defansın arkasına koşabilmek çok önemli. Pozisyona girme konusundaki sıkıntılarımızla ilgili bu konuya çok odaklanmıştık. Bize katkısı çok büyük."

"Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Hollandalı çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle lig arasına girmelerinin önemine değinirken, bu süreyi iyi kullanmak istediklerini dile getirdi.

Yaşadıkları sıkıntılı bir dönemin ardından çıkışa geçtikten sonra aranın geldiğini hatırlatan Riekerink, "Son dönemde iyi sonuçlar aldık. Belki de lig arası verilmesi için bizim adımıza mükemmel zaman değil ama bu tatile sıkıntılı bir şekilde girseydik, daha kötü olurdu. Şimdi toparlandık ve ligin ikinci yarısı için en iyi şekilde hazırlanacağız. Lige verilecek bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

İlk yarıda Sabri Sarıoğlu ve Selçuk İnan'a tribünlerden tepkiler olduğu aktarılarak Selçuk'un oyundan alınış sebebinin sorulması üzerine Riekerink, "Selçuk, sakatlık yaşadığı için ikinci yarıya çıkarmadık. Tepkiyle alakası yok." ifadesini kullandı.

Ödeme yapılmadığı iddiası

Jan Olde Riekerink, kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle kendisine ödeme yapılmadığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Ben yönetimle çok iyi ilişkiler içinde olan bir hocayım. Her konuyu konuşuyoruz. O yüzden herhangi bir problem yok. Bizim çok açık bir planımız ve hedefimiz var. Bu doğrultuda yürüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bizim hedefimiz şampiyon olmak"

Takımının durumundan memnun olduğunu söyleyen Riekerink, "Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Odaklandığımız tek konu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Video hakem uygulaması

Riekerink, futbolda ön çalışmaları yapılan video hakem uygulamasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, buna sıcak baktığını anlatarak şöyle konuştu:

"Önemli olan, izleyenler için futbolu çekici hale getirmek. Bu amaçla da birçok kural tartışılıyor. Ofsayt kuralının kaldırılması da tartışıldı. Mutlaka hakemlerin işi çok zor. Video hakem uygulaması başlatılırsa, bu onların da çok faydasına olacaktır. Her şeye rağmen, oyunun çekiciliğini, akıcılığını kaybetmemek lazım. Eğer bunu etkilemeyecekse, video hakem uygulamasına geçilebilir. Bildiğim kadarıyla buz hokeyinde böyle bir uygulama var. Her takım maç içinde 2 kez hakeme başvurup verilen kararla ilgili görüntülere bakabiliyor. Futbolda da olabilir. En yakın örneği, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçımızda rakibin attığı gol 3 metre ofsayttı. Böyle bir uygulama olsaydı, video hakem için başvurabilirdik."