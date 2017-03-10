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"Bir taraftarımız bıçaklandı"

"BİR TARAFTARIMIZ BIÇAKLANDI"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, "Maçtan önce her şey güzeldi. İki kulüp başkanı bir araya geldi. Ben katılamadım fakat maç günü yemekteydim. Karşılaşma sonrasında birkaç Olympiakos taraftarı Türk kardeşimize saldırmışlar ve Türk kardeşimiz bıçaklanarak yaralanmış. Arkadaşımıza dikiş atmışlar. Ben olaylı görmedim fakat olaylar yatışana kadar Yunanistan'da bulunduk. İnsanın canını bu hadiseler sıkıyor. Bunun dışında başka olaylar görmedim. İnşallah İstanbul'da bu tip olaylar yaşanmaz. Yunanistan'daki bu münferit olaya rağmen biz İstanbul'da Beşiktaş'ın efendiliğini, Türk'ün misafir perverliğini tüm dünyaya göstereceğiz" dedi. 

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