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Bir Mario gider bir Mario gelir !

BİR MARİO GİDER BİR MARİO GELİR !

Beşiktaş'ın gelecek sezon için Mario Gomez veya Mario Mandzukic'i kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ortaya çıktı.

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Wolfsburg, Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa serbest kalacak olan Alman golcü, siyah-beyazlı yönetimin listesinde ilk sırada yer alıyor. Kartal, Juventus’ta top koşturan Hırvat forvetle de ciddi biçimde ilgileniyor, iki yıldızdan birini mutlaka renklerine bağlamak istiyor.

Ara transfer dönemini Matej Mitrovic, Ryan Babel, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için forvet planını şimdiden belirledi. Aboubakar ve Demba Ba ile kiralık sözleşmeler yapan siyah-beyazlı yönetimin, Mario Gomez veya Mario Mandzukic’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi.
 
Ömer Şişmanoğlu’nun sözleşmesi de biteceği için sezon sonunda Cenk Tosun dışında forveti kalmayacak olan Beşiktaş, Mario Gomez ile Mario Mandzukic ikilisi arasında bir tercih yapacak. Kartal’ın geçtiğimiz günlerde teklif götürdüğü Wolfsburg’da top koşturan eski golcüsü Mario Gomez sezon sonunu işaret etmişti. Juventus’tan izin alamadığı için ara transferde Beşiktaş’a gelemeyen Mandzukic de sezon sonu için siyah-beyazlılara randevu vermişti.
 
Mario Gomez, Wolfsburg sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa özel sözleşmesi gereğince serbest kalabilecek. Yeşil-beyazlı takımın, Bundesliga’da 14. sırada bulunması nedeniyle Gomez, Kartal’da ilk hedef olarak belirlendi. Alman golcü Beşiktaş’a dönmeyi kabul ederse Wolfsburg’a bonservis ödenmeyecek.
 
Genç golcü arayışı
Siyah-beyazlılar, Mario Gomez gibi Mario Mandzukic’e de çok sıcak bakıyor. Sezon bitmeden iki forvetten biriyle anlaşma sağlamak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Juventus’la da sıkı biçimde pazarlık yapacak. Bu arada siyah-beyazlıların, dünya çapında bir golcünün yanı sıra geleceği olan genç bir forveti de kadroya katmak istediği belirlendi. Scout ekibi ve yönetimin bu konuda geniş çaplı çalışma yaptığı aktarıldı.  

Milliyet
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