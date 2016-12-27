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''Bilal'in parasını Hamza versin''

''BİLAL'İN PARASINI HAMZA VERSİN''

Gençlerbirliği-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı taraftarlar Bilal Kısa'ya Hamza Hamzaoğlu üzerinden tepki gösterdi.

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Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa, Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlardan gelen yoğun tepkiler üzerine formasını çıkararak taraftarları alkışladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından özellikle Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve Bilal Kısa'ya yoğun tepki gösteren taraftarlar, maçın ardından da tepkilerini sürdürdü.

"Bilal'in parasını Hamza versin"

"Hamza, Bilal'i kaptan yapsana", "Bilal gol gol", "Bilal'in parasını Hamza versin" şeklinde tezahüratların ardından maç sonunda tecrübeli oyuncu Bilal Kısa, formasını çıkararak taraftarlara alkışla karşılık verdi. Bilal'in bu hareketi ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Öte yandan maçın son dakikalarında sakatlık yaşayan Bilal Kısa, stadı zorlanarak terk etti. İç yan bağlarında zedelenme olduğu tahmin edilen Bilal'in durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

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