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Beşiktaş'tan van Persie'ye dava !

BEŞİKTAŞ'TAN VAN PERSİE'YE DAVA !

Beşiktaş, van Persie'yi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında mahkemeye veriyor.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği derbi, futbol dışı yaşanan olaylar nedeniyle gündemdeki sıcaklığını koruyor... Tansiyonun yükselmesinden ezeli rakiplerinin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'yi sorumlu tutan siyah-beyazlılar, hem TFF hem de mahkeme yoluyla hak arama kararı aldı. Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncuyu; taraftara dil çıkarması, Tosic'e elini şortuna sokarak hareket ve maç boyunca devam eden provokatif davranışları sebebiyle 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla dava etmeye hazırlandığı öğrenildi.

SUÇU VARSA GÜNEŞ DE CEZA ALSIN!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sürecini kulübün hukukçuları ve yöneticiler nezdinde yakın takibe almaya hazırlanan siyah-beyazlıların, "Gerek saha içi, gerekse saha dışı yaşanan gerginliklerde kimin payı varsa ortaya çıkarılsın, hiçbir şeyin üzeri örtülmesin. Suçu varsa teknik direktörümüz Şenol Güneş de ceza alsın" yaklaşımını sergiledikleri ifade edildi. Yöneticilerin, yaşananlarda Robin van Persie'yi provokatif davranışları nedeniyle sorumlu tutarken, bazı Beşiktaşlı oyuncuları da tuzağa düşerek provokasyona gelmiş olmaları nedeniyle eleştirdikleri belirtildi.

DİLDEN SEVK YOK
Van Persie taraftara yönelik 'F... off' sözlerinden dolayı 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Mevcut görüntüleri izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu görüntülerin de izlenmesinin ardından Robin Van Persie'nin el hareketi ile ilgili net bir görüşe varılamadı.

Sabah

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