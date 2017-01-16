Beşiktaş'tan terör açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Diyarbakır'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında şehitler olduğunu ve yaralıların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör saldırılarının asla amacına ulaşamayacağını yinelerken, milletimiz tek ses, tek vücut olarak bu alçak oyunu bozacaktır.
Diyarbakır'daki alçak terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Milletimizin başı sağolsun."
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BEŞİKTAŞ'TAN TERÖR AÇIKLAMASI
Diyarbakır'da 3 polisimizin şehit edilmesi sonrası Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü, Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.
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