Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a kıyak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sergen'in çalıştırdığı Kayserispor'un ligde kalması için gerekli desteği vermeyi garanti etti, 4 futbolcunun transferine izin verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, adeta açık çek aldı. Orman-Çağan zirvesi Antalya'da bir toplantı yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, transfer zirvesi yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

Kayserispor'un başkan adayı Erol Bedir'in de telefon ile katıldığı toplantıda "Ali Reşat Beşiktaş'ın evladıdır. Elimizden geleni yaparız" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sarı kırmızılı takıma verebilecekleri futbolcuları da sıraladı.

"YETER Kİ FUTBOLCUYU İKNA EDİN"

Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan'a "Kimi istiyorsan veririz. Yeter ki futbolcuyu ikna edin" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takımdan Ömer Şişmanoğlu, Kerim Frei, Luiz Rhodolfo ve Veli Kavlak isimlerine yeşil ışık yaktı.

HEDEF EN AZ 2 FUTBOLCUYU TAKIMA KATMAK

Sergen Yalçın'ın da teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Kayserispor'un ligde tutunabilmesi için gerekli desteği vermeyi garanti eden Fikret Orman'ın bu yaklaşımına teşekkür eden Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, bu 4 futbolcudan en az 2'sini ikna edebilmek için görüşme turlarına başladı.

"UMARIM KESİN SONUÇ ALIRIZ"

Ligin ikinci yarısı için bu futbolcuları kiralık olarak kadroya katmayı düşünen Ali Reşat Çağan, "Beşiktaş'ın bize olan bu yaklaşımı son derece önemli. İstediğimiz futbolcuları kadroya katmak için görüşüyoruz. Umarım bir iki gün içerisinde kesin sonuç alırız" yorumunda bulundu.

KARAR BEKLENİYOR

Kayserispor'un teklifini futbolculara ileten Ali Reşat Çağan, defans futbolcusu Luiz Rhodolfo, orta saha futbolcuları Veli Kavlak ve Kerim Frei, forvet futbolcusu Ömer Şişmanoğlu'nun vereceği kararı bekliyor.