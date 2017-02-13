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Beşiktaş'tan Oğuzhan'a flaş yasak !

BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZHAN'A FLAŞ YASAK !

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Oğuzhan Özyakup'a Twitter'ı yasakladı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda eleştirilerin odak noktası olan kaptanları Oğuzhan Özyakup’a Twitter’ı yasakladı.

Fenerbahçe derbisinden sonra bazı çevrelerin kaptanlığını sorguladığı Oğuzhan Özyakup’a, hocası Şenol Güneş’ten destek geldi. Tecrübeli çalıştırıcının kaptanıyla başbaşa bir görüşme gerçekleştirdiği ve “Yapılan yorumlara aldırma. Takım arkadaşların sana gereken saygıyı gösteriyor mu ona bak. Twitter’a filan bakma sen. Seni yıpratmak için elinden geleni yapmaya hazır insanlar var. Sana güvenenleri mahcup etme” dediği öğrenildi.
 
EFSANELİK HAYALİ
 
Yönetimin ve Güneş’in ortak kararıyla kaptanlığa getirilen 24 yaşındaki yıldız futbolcu da Rıza Çalımbay gibi, Samet Aybaba gibi, Şifo Mehmet gibi kulübün efsanevi kaptanları arasında anılmak istiyor. Başta Adriano ve Tolga olmak üzere arkadaşlarından destek gören Ozzie, eleştirilere kulaklarını tıkamış durumda. Kaptanın yakın çevresine yıllar sonra Beşiktaş denince akla gelen birkaç futbolcudan biri olmak istediğini söylediği öğrenildi.
 
Güneş

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