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Beşiktaş'tan Messias'a yeni teklif

BEŞİKTAŞ'TAN MESSİAS'A YENİ TEKLİF

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Manoel Messias için kulübü Crureiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu.

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Stoper arayışında şimdiye kadar Rakitsky, Messias ve Aguier’le temas kuran Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Messias için kulübü Crureiro’ya yeni bir teklifte daha bulundu.

Siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşındaki başarılı futbolcu için daha önce yaptığı teklifi 3 milyon 750 bin euroya çıkardığı aktarıldı. Yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Messias için Brezilya’dan gelecek cevabı beklemeye başladığı öğrenildi.

Cruzeiro kulübünün daha önce istediği bonservis bedelini 4 milyon 400 bin euroya çektiği ve kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Messias için umutlu olan Beşiktaş’ın en geç iki hafta içinde bu transferi bitireceği kaydedildi.

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