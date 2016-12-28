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Beşiktaş'tan Messias'a son teklif

BEŞİKTAŞ'TAN MESSİAS'A SON TEKLİF

Beşiktaş Yönetimi, Messias için 6 milyon Euro isteyen Cruzeiro'ya son teklifini sundu. Siyah-beyazlılar, Rhodolfo+3 milyon Euro da ısrarcı...

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Beşiktaş, stoper Manoel Messias için sıcak saatler yaşıyor. Kartal, Cruzeiro'nun 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebi üzerine 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Brezilya kulübü, indirime yanaşmayınca siyah-beyazlılar, tekliflerini Rhodolfo+3 milyon Euro olarak güncelledi. Cruzeiro'nun Rhodolfo'nun bonservisini 1.5 milyon Euro sayıp, 4.5 milyon Euro istemesi üzerine, Beşiktaşlı yöneticiler, daha fazla rakam yükselsetemeyeceklerini belirtip beklemeye geçti. 
 
ETO'O iKNA TURLARINDA 
 
Beşiktaş'a gelmek isteyen Antalyalı Eto'o, yönetimi ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta Jackson Martinez ismi de gündemde.
 
VARDAR'DAN TUNAY İDDİASI
 
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, twitter'dan, "Arkadaşlar, Babel transferi bitti. Tunay Torun da alındı. Brezilya'dan bir stoper gelmek üzere" dedi.

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