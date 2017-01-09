ANA SAYFA
SON DAKİKAKulüp başkanına silahlı saldırı !
Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesi

BEŞİKTAŞ’TAN MEHMET EKİCİ HAMLESİ

Ryan Babel ve Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici hamlesi geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Devre arası transfer döneminin flaş ekibi Beşiktaş, Babel ve Mitrovic transferlerinin ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Günlerdir adı Fenerbahçe’yle anılan Mehmet Ekici için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, Olcay Şahan’ın bordo-mavili kulübe gitmeyi kabul etmesiyle birlikte harekete geçti.

Beşiktaşlı yöneticilerin, 10 Ocak Salı günü İstanbul’da Mehmet Ekici’yle bir araya gelerek transferin detaylarını görüşeceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan gurbetçi oyuncudan para kazanmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Olcay Şahan’ın da Trabzon’a gitmeyi kabul etmesi üzerine, bu futbolcuyu Beşiktaş’a vermek istiyor.

AMK Gazetesi
416
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Talisca hamlesi ! Benfica'ya yeni teklifMesut Özil'den sözleşme açıklamasıTrabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor !
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm hamlesiBarcelona'dan şok tepki !''20 milyon euro verirseniz olur''
Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesiGarry Rodrigues formayı giydiFatih Tekke yuvaya dönüyor
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS