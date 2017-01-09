Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesi

Devre arası transfer döneminin flaş ekibi Beşiktaş, Babel ve Mitrovic transferlerinin ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Günlerdir adı Fenerbahçe’yle anılan Mehmet Ekici için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, Olcay Şahan’ın bordo-mavili kulübe gitmeyi kabul etmesiyle birlikte harekete geçti.

Beşiktaşlı yöneticilerin, 10 Ocak Salı günü İstanbul’da Mehmet Ekici’yle bir araya gelerek transferin detaylarını görüşeceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan gurbetçi oyuncudan para kazanmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Olcay Şahan’ın da Trabzon’a gitmeyi kabul etmesi üzerine, bu futbolcuyu Beşiktaş’a vermek istiyor.