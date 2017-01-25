ANA SAYFA
Beşiktaş'tan Martinez için flaş teklif

BEŞİKTAŞ'TAN MARTİNEZ İÇİN FLAŞ TEKLİF

Beşiktaş, forvet listesinde olan Jackson Martinez için Guangzhou Evergrande’ye 1.5 yıllık kiralama önerdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş ile Jackson Martinez flörtünde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin forvet listesinde olan Jackson Martinez şu sıralar tedavisini tamamlamak üzere Porto'da bulunuyor. Futbolred sitesi, Kolombiyalı oyuncunun temsilcileri ile siyah-beyazlı idarecilerin ilk teması kurduğunu yazdı.
 
YENİ KURALLAR ZORLUYOR
Yeni kurala göre yabancı sayısı 3+1 olan Çin'in Guangzhou ekibinde ise şu anda 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Felipe Scolari bu sebeple Jackson Martinez'in gidişine sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların Martinez'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayabileceği ifade ediliyor.
 
Fotomaç

137
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş'ta 3. ayrılık yoldaRonaldo büyük şok yaşadı ! Arabasını durdurdu ve...Adebayor mu, Demba Ba mı ?
Galatasaray'da yine Pato sesleriFenerbahçe'den Lima bombası !Beşiktaş'tan Martinez için flaş teklif
Hamit’in yerine Jordan Ferri geliyor !Fotoğrafta Mesut Özil neden yok ?İspanya Babel'i konuşuyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS