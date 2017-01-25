Beşiktaş'tan Martinez için flaş teklif

Beşiktaş ile Jackson Martinez flörtünde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin forvet listesinde olan Jackson Martinez şu sıralar tedavisini tamamlamak üzere Porto'da bulunuyor. Futbolred sitesi, Kolombiyalı oyuncunun temsilcileri ile siyah-beyazlı idarecilerin ilk teması kurduğunu yazdı.
YENİ KURALLAR ZORLUYOR
Yeni kurala göre yabancı sayısı 3+1 olan Çin'in Guangzhou ekibinde ise şu anda 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Felipe Scolari bu sebeple Jackson Martinez'in gidişine sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların Martinez'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayabileceği ifade ediliyor.
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