Beşiktaş'tan Mandzukic'e 10 milyon euro

Siyah-beyazlıların İtalyan devine, "Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayalım, satın alma opsiyonunu da 10 milyon euro olarak belirleyelim. Ayrıca oyuncunun 5 milyon Euro olan maaşının yarısını biz karşılayalım" önerisiyle gittiği öğrenildi.
Ancak Juventus'un piyasa değeri 18 milyon euro olan Mandzukic'i bu koşullarda vermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Hırvat futbolcuya Çin'den de çok cazip teklifler olması, bu transferi iyice zora soktu. İtalyan ekibinin Mandzukic'le ilgili resmi cevabını bekleyen siyah-beyazlılar, olumsuz yanıt almaları halinde, yeni bir santrfor arayışına girmeme ve sezonun ikinci yarısında eldeki oyuncularla devam etme kararı aldı.
SERİE A'DA MANDZUKİC
18 Maç 4 Gol 2 Asist 22 Şut 1119 Dakika
Sabah
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Galatasaray'a 22 yaşında gol makinesi geliyor !
''Galatasaray'a büyük tehdit'' haberi için açıklama !
Volkan Demirel'in eşi: ''Halk otobüsüne biniyorum''
Lille, Eder'i kiralamaya yanaşmıyor ! Tranferde şok haber...
Beşiktaş'ta Sobol beklemede ! Kartal'dan sürpriz hamle...
Fenerbahçe, lideri konuk edecek ! Muhtemel 11...
Slaven Bilic'ten sürpriz transfer ! Tam 8 milyon Sterlin...
TFF'den işitme engelli taraftar için açıklama ! Müjde...
Osmanlıspor'dan Chapecoense'ye jest ! Bedelsiz transfer....
Medipol Başakşehir, Kadıköy'de ilk peşinde ! Kazanırsa...
Fenerbahçeli yıldız futbolcu kickboks hayranı çıktı !
PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber !
BEŞİKTAŞ'TAN MANDZUKİC'E 10 MİLYON EURO
Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Mario Mandzukic için Juventus'a son teklifini yaptı.
Siyah-beyazlıların İtalyan devine, "Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayalım, satın alma opsiyonunu da 10 milyon euro olarak belirleyelim. Ayrıca oyuncunun 5 milyon Euro olan maaşının yarısını biz karşılayalım" önerisiyle gittiği öğrenildi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS