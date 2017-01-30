Beşiktaş'tan gol şov

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'u Cenk Tosun'un hat-trick yaptığı maçta 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı.

AÇILIŞ BABEL'DEN

Talisca’nın muhteşem ortasında Ryan Babel 9. dakikada şık bir kafa golü kaydetti: 1-0.

OĞUZHAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Yediği ilk golden sonra risk alan Konyaspor savunmasına cezayı Oğuzhan Özyakup kesti. Savunma arkasına sarkan genç yıldız, topa çok şık bir dokunuş yaptı. Kaleci Serkan ve Ali Turan kontrpiyede kaldı: 2-0

İkinci yarıya da hızlı giren Beşiktaş'ta Cenk Tosun 50 ve 56. dakikalar arasına 2 gol birden sığdırdı ve siyah-beyazlılar bitime yarım saatten fazla bir süre kala farkı 4'e çıkardı. Atiker Konyaspor'un maçtaki tek golü, 63. dakikada Dusko Tosic'in kendi ağlarına gönderdiği vuruştan geldi.

Maçta son sözü Cenk Tosun 83. dakikada penaltıdan attığı golle söyledi ve skorborda 5-1'i yazdı. Vodafone Arena'da ilk hat-trick yapan futbolcu olan Cenk Tosun ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 44 puan ile zirveye yerleşti. Siyah-beyazlı takımı 42 puan ile Başakşehir takip ediyor.

DEMBA BA VE ERSAN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi. Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti. Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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