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Beşiktaş'tan Ersan Gülüm'e: ''Bonservisinle gel''

BEŞİKTAŞ'TAN ERSAN GÜLÜM'E: ''BONSERVİSİNLE GEL''

Beşiktaş yönetimi takıma geri dönmesi gündemde olan Ersan Adem Gülüm'e bonservis şartı koydu.

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Beşiktaş yönetimi, geçen sezon ara transfer döneminde Çin'e giden ve şimdi yeniden geri dönmesi gündemde olan stoper Ersan Adem Gülüm'e bonservis şartı koydu. Teknik direktör Şenol Güneş'in transferine onay vermesinin ardından; Beşiktaş'a mesaj yollayarak, "Bonservisimi alıp gelebilirim" dediği için yönetimin "tamam" dediği Ersan transferi çıkmaza girdi. Tecrübeli savunmacı için Çinliler 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteyince Beşiktaş yönetimi eski oyuncularına "O şartları sen bize sundun. Yerine getir, gel. Aksi takdirde bu iş bozulur" dedi. Ersan, bonservisini bedelsiz alamazsa Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyecek.

OBBİ OULARE HABER BEKLİYOR

Bu arada Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Şenol Güneş'e sunduğu santrfor adaylarından Obbi Oulare konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Alışamadığı için Zulte Waregem ile olan kiralık sözleşmesini bozarak Watford'a dönen Gine asıllı oyuncunun Belçikalı menajerinin, Beşiktaş'tan resmi teklif beklediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların ise 21 yaşındaki forvetin menajerine, "Ay sonuna kadar haber vereceğiz" dediği öğrenildi.

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