Beşiktaş'tan Ersan Gülüm hamlesi

Şu ana kadar defansa Mitroviç'i dahil eden Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü de sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.
Çin'de futbol yaşantısına devam eden Ersan, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, transferin birkaç gün içinde noktalanması bekleniyor.
Ersan'ı 1.5 yıllığına kiralamayı düşünen Beşiktaş, böylece defansa yapılacak transferleri de bitirmiş olacak.
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