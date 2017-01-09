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Beşiktaş'tan Ersan Gülüm hamlesi

BEŞİKTAŞ'TAN ERSAN GÜLÜM HAMLESİ

Beşiktaş, Çin'e sattığı Ersan Adem Gülüm ile yeniden temasa geçerek defansa takviye yapmak istiyor.

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Şu ana kadar defansa Mitroviç'i dahil eden Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü de sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.
 
Çin'de futbol yaşantısına devam eden Ersan, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, transferin birkaç gün içinde noktalanması bekleniyor.
 
Ersan'ı 1.5 yıllığına kiralamayı düşünen Beşiktaş, böylece defansa yapılacak transferleri de bitirmiş olacak.
 

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