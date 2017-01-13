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Beşiktaş'tan Budkivsky kararı !

BEŞİKTAŞ'TAN BUDKİVSKY KARARI !

Beşiktaş Yönetimi, bonservisi Shakhtar Donetks’te olan Pylyp Budkivsky’yi bekletmeye devam ediyor.

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Golcü transferinde Samuel Eto’o’dan sonra eldeki alternatiflere yönelen fakat istediği forveti bir türlü bulamayan Beşiktaş Yönetimi, bonservisi Shakhtar Donetks’te olan Budkivsky’yi bekletmeye devam ediyor.

24 yaşındaki yetenekli oyuncu için Ukrayna kulübü ile anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, Jackson Martinez seçeneğinden ise bir hayli uzaklaştı. Kolombiyalı oyuncunun sakatlığının ay sonunda geçecek olması nedeniyle Martinez’e soğuk bakan yönetim, diğer golcülerle yaptığı görüşmeler için Budkivsky’yi bir süre daha bekletecek.

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