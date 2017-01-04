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Beşiktaş'tan Aaron Hunt operasyonu

BEŞİKTAŞ'TAN AARON HUNT OPERASYONU

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldız için Hamburg’a satın alma opsiyonlu kiralama teklif edeceği belirtildi.

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Ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, Aaron Hunt'un transferi için resmen devreye girdi! Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramayan Beşiktaş'ın gündemine bir kez daha Hunt geldi. İki yıl önce de Beşiktaş'ın transferini bitirme noktasına geldiği ancak oyuncunun tercihini Wolfsburg'tan yana kullanmasından dolayı transfer defterini kapatan Beşiktaş, Alman futbolcuyu bir kez daha gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Alman futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için Hamburg ile görüşmelere başladığı belirtildi.
 
Hunt'a yaptığı teklif için Alman kulübünden cevap bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Hamburg'a önümüzdeki pazartesi gününe kadar süre verdi. Kariyerinin en parlak dönemini 2014'te Werder Bremen'de geçiren Hunt, ne Wolfsburg ne de Hamburg da beklenen performansı sergileyemedi. Hamburg'da bu sezon 11 maça çıkan Alman futbolcu, 11 maçta gol de atamadı, asist de yapamadı. Beşiktaş'ta Jose Sosa'nın pozisyonunda görev yapan Hunt, Türkiye'ye transfer olursa eşinden dolayı Türk statüsünde de forma giyebilecek.
 
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