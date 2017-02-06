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Beşiktaş'tan 10 milyon dolarlık anlaşma !

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA !

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsoru Vodafone ile olan sözleşmesini iki sezon daha uzattı.

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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon AŞ arasında 20 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmış Reklam Hakları, Forma ve Stadyum İsim Hakkı Sponsorluğu Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmamız, sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 Milyon Amerikan Doları + KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatılmıştır."

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