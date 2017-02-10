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Beşiktaş'tan 1 puana 800 bin euro

BEŞİKTAŞ'TAN 1 PUANA 800 BİN EURO

KPMG Football Benchmark, Avrupa liglerinde 8 kulübün şampiyonluk için ne kadar para harcadığını araştırdı.

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Beşiktaş’ın yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Leicester City, PSG, PSV ve Benfica’nın mali tabloları incelendi. Kartal, 1 puan için futbolcularına 800 bin Euro ödedi. Maç günü hasılatından 14.9, yayından 42.9 ve ticari gelirlerden 43.3 olmak üzere toplam 101.1 milyon Euro kazandı. Buna karşılık personele 60.5 milyon Euro ödedi. Kara Kartal, şampiyon olup gelirlerini yüzde 60 artırsa da Avrupa’da şampiyon olan kulüpler içinde zarar açıklayan tek takım da oldu. Barcelona 620 milyon Euro gelir elde ederken, futbolcularına 371.1 milyon Euro maaş verdi. Katalanlar 1 puana 4.1 milyon Euro harcayarak ücrette zirveye çıktı.

EN BONKÖRÜ BARÇA
KULÜP    GELİR ÜCRET 1 PUAN
Barcelona 620.2     371.7      4.1
B.Münih     592       260.3      3.1
Juventus    341.5    221.5      2.4
L.City         171.9          -           - 
PSG           520.9     292.4     3.0
Beşiktaş     101.1       60.5     0.8
Benfica       126.1       61.5     0.7
PSV              95.3        45.9    0.5

Akşam

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