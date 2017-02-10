Beşiktaş'tan 1 puana 800 bin euro

Beşiktaş’ın yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Leicester City, PSG, PSV ve Benfica’nın mali tabloları incelendi. Kartal, 1 puan için futbolcularına 800 bin Euro ödedi. Maç günü hasılatından 14.9, yayından 42.9 ve ticari gelirlerden 43.3 olmak üzere toplam 101.1 milyon Euro kazandı. Buna karşılık personele 60.5 milyon Euro ödedi. Kara Kartal, şampiyon olup gelirlerini yüzde 60 artırsa da Avrupa’da şampiyon olan kulüpler içinde zarar açıklayan tek takım da oldu. Barcelona 620 milyon Euro gelir elde ederken, futbolcularına 371.1 milyon Euro maaş verdi. Katalanlar 1 puana 4.1 milyon Euro harcayarak ücrette zirveye çıktı.

EN BONKÖRÜ BARÇA

KULÜP GELİR ÜCRET 1 PUAN

Barcelona 620.2 371.7 4.1

B.Münih 592 260.3 3.1

Juventus 341.5 221.5 2.4

L.City 171.9 - -

PSG 520.9 292.4 3.0

Beşiktaş 101.1 60.5 0.8

Benfica 126.1 61.5 0.7

PSV 95.3 45.9 0.5



Akşam