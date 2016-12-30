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Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrılıyor

BEŞİKTAŞ'TA VELİ KAVLAK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Veli Kavlak'la yollarını ayırıyor.

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Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli'nin sözleşmesi dondurulmuştu.

Sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği öğrenildi. 
 
Yönetimin, Veli'ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli'nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor.

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