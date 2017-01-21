Beşiktaş'ta Sobol beklemede

Ukraynalı futbolcuyu kiralama konusunda Shakhtar’la anlaşan yönetim, Ersan Gülüm’ün Hebei China Fortune’dan bonservisini alamaması sonrasında genç ismi Kartal yapmak için geri sayıma geçti.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, İspanya La Liga ekibi Deportivo’da başarılı bir çıkış yakalayan Ryan Babel ve Hırvatistan temsilcisi Rijeka’dan Matej Mitrovic’i kadrosuna katmıştı.
Caner Erkin’in aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatması ve Dusko Tosic’in teknik direktör Şenol Güneş tarafından stoper olarak görevlendirilmesi sonrasında sol bek hattında sadece Adriano’nun kalmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölge için de çalışmalarını sürdürüyor.
Ersan Gülüm’e son şans...
Başkan Fikret Orman’ın forvet transferiyle ilgilenmesi sonrasında transfer komitesinin, sol bek konusuna yoğunlaştığı ve Zorya Luhansk’ta kiralık olarak forma giyen Eduard Sobol ve kulübü Shakhtar’la anlaştığı bildirildi. Ersan Gülüm’ün Hebei China Fortune’dan geri dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak Sobol’u beklemeye alan Siyah-Beyazlılar, Ersan’ın bonservisini getirememesi halinde gelecek hafta Sobol’u kadrosuna katacağı öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'TA SOBOL BEKLEMEDE
Sol bek hattında sadece Adriano’nun kalmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölge için de çalışmalarını sürdürüyor.
Ukraynalı futbolcuyu kiralama konusunda Shakhtar’la anlaşan yönetim, Ersan Gülüm’ün Hebei China Fortune’dan bonservisini alamaması sonrasında genç ismi Kartal yapmak için geri sayıma geçti.
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