Beşiktaş'ta Quaresma krizi !

Geçen sezon oynadığı futbollaBeşiktaş'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olanRicardo Quaresma, bu sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla kafalarda soru işaretleri yarattı...



Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmasına karşın lig maçlarında bekleneni veremeyen, bundan dolayı da sinirli hareketleri ile ön plana çıkan Portekizli yıldızın saha içinde pas alamamasından dolayı şikayetçi olduğu, bunu da hocası Şenol Güneş'e anlattığı ortaya çıktı. Lige verilen ara nedeniyle tatile çıkmadan öne teknik direktör Şenol Güneş ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Q7'nin, bu görüşmede içini döktüğü öğrenildi.



Quaresma'nın, "Sahada her şeyimi vermek istiyorum, bu olmayınca da sinirleniyorum. Zaman zaman size de tepki göstermiş olabilirim ancak bunun size karşı olmadığını, tamamen sahada yaşanalardan kaynaklandığını bilmenizi isterim. Sizi üzdüysem özür dilerim" dedi.



OĞUZHAN VE OLCAY'I HEDEF ALDI



Şenol Güneş'in, Quaresma'dan sıkıntılarını paylaşmasını istemesinden sonra sorunlarını anlatan deneyimli futbolcu, "Kimseyi suçlamak istemiyorum ama daha önce de top alamama konusunda sorunlarım vardı. O dönem sadece Gökhan Töre bana top atıyordu, şimdi de sorun var sanki. Beni düşünmüyorlar" diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.



Quaresma'nın isim vermeden özellikle Oğuzhan Özyakup ile forma şansı bulduğu zaman Olcay Şahan'ı kastettiği belirtildi.



İLETİŞİM SORUNUNU ORMAN ÇÖZECEK!



Beşiktaş yönetimi, Vodafone Arena'daki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gündemin ana maddesi olarak da teknik ekip ile medya arasındaki iletişim sorunu masaya yatırıldı.



Toplantıya katılan yöneticilerin tamamına yakını takımı takip eden medya mensuplarının, kendilerine son dönemde konulan mesafeden dolayı şikayetçi olduğunu başkan Fikret Orman'a ilettiler. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaklaşık 2 aydır takımın antrenmanlarını basına kapatmasının yanı sıra en ufak sakatlık dahil hiçbir bilginin paylaşılmamasının sıkıntı yarattığı konuşuldu. Orman da gelen şikayetleri dinledikten sonra konuyu Antalya'daki kampta Şenol Güneş ile konuşup çözeceğini söyledi.



Güneş'in de Boluspor ile oynanan kupa maçı sonrası gazetecilere, "Antalya'da her şey açık, yemeğe bile gelebilirsiniz" demesi tecrübeli teknik adamın bir nebze de olsa yumuşadığını gösterdi.