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Beşiktaş'ta Mehmet Batdal sürprizi

BEŞİKTAŞ'TA MEHMET BATDAL SÜRPRİZİ

Siyah-beyazlılarda tek hedef forvet. Bu yüzden transferler konusunda yönetim ile teknik heyet devamlı temas halinde.

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Bu kapsamda hafta içi Şenol Güneş ile yönetim bir araya geldi. Forvet transferinin konuşulduğu toplantıda Şenol Hoca yönetime sürpriz bir ismi önerdi. Deneyimli teknik direktör, yöneticilerden Medipol Başakşehir'in golcüsü Mehmet Batdal'ı istedi.

Batdal'ın tartışıldığı toplantıda Beşiktaşlı yöneticiler, Başakşehirli futbolcu için olumsuz görüş bildirdiler. Bunun üzerine Batdal için herhangi bir girişimde bulunulmamasına karar verildi.
 
Batdal, Medipol Başakşehir'in ligin ilk bölümünde en golcü isimleri arasında 4. sırada bulunuyor. Futbolcu, ilk yarıda çıktığı 16 açta 5 gol, 1 asist kaydetti.

Akşam
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